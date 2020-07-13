Gökhan Gönül'den maç sonu transfer açıklaması

13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:26 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:26

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer konuları hakkında konuşmayacağını ifade eden Gönül, "Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz?" dedi

Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz" ifadelerini kullandı.