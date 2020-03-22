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Spor

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu

Sağ bekte Douglas'tan umduğunu bulamayan Beşiktaş yönetimi, 35 yaşına giren Gökhan Gönül'e destek olacak bir isim arayışına girdi. Siyah-beyazlıların, Liverpool'la sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki İngiliz bek Nathaniel Clyne ile temasa geçtiği öğrenildi.

22 Mart 2020 Pazar 09:10 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:11
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Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

(Sabah)

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