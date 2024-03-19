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Spor

Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu! Resmen duyurdular

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu. Futbolu Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevini duyurdular. İşte detaylar...

19 Mart 2024 Salı 15:09 - Güncelleme:
Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu! Resmen duyurdular
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Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

GÖKHAN GÖNÜL'E ÜMİT MİLLİ'DE GÖREV

Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

KARİYERİNDE 8 KUPASI VAR

Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Gönül, Gençlerbirliği, GB Asaşspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak da Çaykur Rizespor forması giydi.

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