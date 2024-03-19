Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbolu ise Çaykur Rizespor'da bırakan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu.

GÖKHAN GÖNÜL'E ÜMİT MİLLİ'DE GÖREV

Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

KARİYERİNDE 8 KUPASI VAR

Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez gol sevinci yaşarken 8'de gol pası verdi. Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu bulunan Gökhan Gönül, 2 Türkiye Kupası kazanırken 3 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Gönül, Gençlerbirliği, GB Asaşspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve son olarak da Çaykur Rizespor forması giydi.