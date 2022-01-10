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Spor

Gökhan İnler: Elimizden geleni yaptık, 3 puanla ayrıldık

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'da Gökhan İnler, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Ocak 2022 Pazartesi 22:24 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:24
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Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Adana Demirspor'un ilk golünü kaydeden Gökhan İnler, karşılaşma sonrasında konuştu.

Golünün önemli olduğunu dile getiren İnler, "Takımı tebrik etmem lazım. Maç istediğimiz gibi başlamadı. Penaltıdan sonra 1-0 geri düştük. Benim özelliğim maçı bazen geri döndürüyor, kazandırıyor. Önemli bir golüm var. En mutlusu kazandık. Elimizden geleni yaptık, 3 puanla ayrıldık." dedi.

Takımın son dönemdeki çıkışı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Neden bu çıkış başladı; bence bizim etkimiz çok tecrübeli oyuncular olarak. Futbolda en önemlisi keyif almak. Keyif alırsan herkes daha iyi olur, daha iyi çalışır. Giresun maçıyla çıkış başladı. Hepimiz daha kompakt, agresif oynadık. 5 maçta 13 puan aldık böylece." ifadelerini kullandı.

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