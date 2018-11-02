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Gökhan İnler'den Karius paylaşımı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması öncesinde turuncu-mavili futbolcu Gökhan İnler, rakibi Karius ile sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü  sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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