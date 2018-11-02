Gökhan İnler'den Karius paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması öncesinde turuncu-mavili futbolcu Gökhan İnler, rakibi Karius ile sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Alman kaleci Loris Karius ile çekilen fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş forması giydiği dönemde şampiyonluk da yaşayan Gökhan İnler, Siyah-beyazlı kaleci ile yan yana çekilen fotoğrafın altına, "Cumartesi günü oynanacak maç öncesi kardeşimle birlikte" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, 3 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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