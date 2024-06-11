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Spor

Gökhan İnler'in yeni görevi belli oldu

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan İnler, Serie A ekiplerinden Udinese'de sportif direktör olmaya hazırlanıyor.

11 Haziran 2024 Salı 17:01 - Güncelleme:
Gökhan İnler'in yeni görevi belli oldu
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Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen ancak forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Gökhan İnler, çok yakında Udinese'de sportif direktör olarak yeni görevine başlayacak.

YENİ BİR YAPILANMA

Gökhan İnler sezonu Beşiktaş'ta tamamladıktan sonra kulübün yeni teknik direktörü Kosta Runjaic tarafından bu yeni maceraya birlikte atılmak üzere geri çağrıldı.

Udinese, ligde kalmayı son hafta garantilemesine rağmen teknik direktör Fabio Cannavaro ile yollarını ayırma kararı aldı ve yeni isimlere odaklanmaya karar verdi.

TRANSFERE DE YARDIM EDECEK

Öte yandan haberde; geçtiğimiz sezon Beşiktaş kadrosunda yer alan Gökhan İnler'in sportif direktörlük dışında transfer konularında da Udinese'de transferden sorumlu yöneticiliğe getirilmesi beklenen Gianluca Nani'ye yardımcı olacağı kaydedildi.

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