İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1646
  • EURO
    50,3358
  • ALTIN
    6397.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökhan İpek: Futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdik
Spor

Gökhan İpek: Futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdik

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Boluspor'da teknik sorumlu Gökhan İpek, güçlü rakiplerine karşı disiplinli ve keyif veren bir oyun sergilediklerini söyledi.

AA13 Ocak 2026 Salı 18:13 - Güncelleme:
Gökhan İpek: Futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdik
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 2-1 yenilen Boluspor'da teknik sorumlu Gökhan İpek, futbolseverlere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İpek, "Keyifli bir maç oldu. Güçlü bir camiaya karşı oynadık. Oyuncular, taktiğe ve disipline yüzde 100 riayet etti. Bize de keyif verdiler. Duran toptan 2 gol yedik. Başakşehir'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dar bir kadroya sahip olduklarını aktaran Gökhan İpek, "Birbirine bağlı aile ortamı oluşturmuş bir grup var. Yönetimimiz arkamızda. Ellerinden ne geliyorsa bizden esirgemiyorlar. Oynadığımız oyundan keyif almaya çalışıyoruz. Oyunumuzu ne kadar güçlendirirsek sonuçlar da gelecektir. Birkaç takviyeyle daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da vatandaşların zor anları: Uçmamak için trafik lambasına sarıldılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.