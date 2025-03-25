İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9968
  • EURO
    41,0893
  • ALTIN
    3689.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gökhan Sazdağı: 3 puanı hedefliyoruz
Spor

Gökhan Sazdağı: 3 puanı hedefliyoruz

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında oynayacağı Hatayspor maçını kazanmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Gökhan Sazdağı, 'Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz' dedi.

IHA25 Mart 2025 Salı 10:38 - Güncelleme:
Gökhan Sazdağı: 3 puanı hedefliyoruz
ABONE OL

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kümede kalma hesapları yapan sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son oynadığı Gaziantep FK maçını 1-0 kaybeden Kayserispor, taraftarın desteği ile Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, galibiyet için hazırlandıklarını söyleyerek, "Taraftarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Cuma mesaisi kolay olmayacak ama maç sonunda 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak hedefindeyiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.