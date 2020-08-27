Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi hakkında açıklama geldi.
Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." dedi.
Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asist ile taçlandırdı.
Yeni Malatya, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.
Ajansspor