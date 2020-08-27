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Spor

Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferinin bugün ya da yarın netlik kazanacağını açıkladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:24 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:24
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Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi hakkında açıklama geldi.

Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." dedi.

28 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asist ile taçlandırdı.

Yeni Malatya, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.

Ajansspor

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