Gökhan Töre depremi! Sonunda başına bu da geldi: Her şey alt üst oldu...

Adana Demirspor'da geçtiğimiz yaz kadroya katılan Gökhan Töre için işler yolunda gitmedi. Mavi-lacivertli ekipte forma bulmakta zorluk çeken Gökhan Töre ile yollar ayrıldı. Şu anda serbest durumda olan deneyimli oyuncuya ise herhangi bir talip bulunmuyor.

GÖKHAN TÖRE, ADANA DEMİRSPOR'DA HÜSRANA UĞRADI

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Süper Lig ekiplerinden Adan Demirspor'a imza atmıştı. Ancak deneyimli sağ kanat oyuncusu mavi-lacivertli takımda istediği forma şansını bulamadı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın gözüne bir türlü giremeyen Töre ile yollar ayrıldı.

SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Gökhan Töre, bu sezon Adana Demirspor formasıyla yalnızca 5 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların da sadece 1'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 102 dakika sahada kalabilen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2 golle skora etki edebildi.

TAKIMSIZ KALDI

Adana Demirspor'da karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı Gökhan Töre, şu anda serbest konumda. Ancak kendisine takım arayan tecrübeli sağ kanat oyuncusuna herhangi bir talip ise bulunmuyor. Töre'nin gelecek tercihini nasıl yapacağı ise merak konusu.