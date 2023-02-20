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Spor

Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yollar ayrılıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın performansından memnun olmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'u gözden çıkardığı iddia edildi.

Sabah20 Şubat 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yollar ayrılıyor
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Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Adana Demirspor, Mert Çetin, Furkan Soyalp, Cherif Nidaye ve Morel transferlerinden sonra takım içinde de operasyona start veriyor.

Mavi-şimşeklerde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, performansından memnun kalmadığı Gökhan Töre ve Birkir Bjarnason'la yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Töre, bu sezon 5 maçta oynarken, 2 asist yaptı.

34 yaşındaki İzlandalı ön libero Bjarnason ise 12 maçta ter döktü.

İki futbolcunun da sözleşmelerinin feshedileceği öğrenildi.

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