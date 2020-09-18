Gökhan Töre: ''Yuvama döndüm, mutluyum''

18 Eylül 2020 Cuma 20:56 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 20:56

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a geri dönmenin ve tekrar siyah-beyazlı formayı giymenin kendisini çok gururlandırdığını belirterek sözlerine başlayan Töre, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür etti.

"Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" diyen deneyimli futbolcu pandemiden sonra taraftara kavuşmak istediğini dile getirdi. Taraftarla arasında bambaşka bir bağ olduğunu söyleyen Töre, sözlerine şöyle devam etti;

"Onları çok seviyorum, onların da sevgisini her zaman hissettim. Beşiktaş'tan ayrıldığımda da hissettim. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum, minnettarım."