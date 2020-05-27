27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:39 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:39

Yeni Malatyaspor'un yetenekli oyuncusu Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

Fanatik'e konuşan Töre, şunları söyledi:

“Sergen hocayla Malatya’da çalışma fırsatım oldu. Futbol bilgisi çok yüksek. Ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Sergen Yalçın’la tabii ki tekrar birlikte çalışmak isterim. Ancak Beşiktaş’la hiçbir görüşmem olmadı”

Geleceğini sezon sonunda şekillendireceğinin sinyalini veren Gökhan, “Şu an tüm konsantrasyonum takımım Yeni Malatyaspor üzerine... Sezonu en başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum, zamana bırakıyorum” dedi.

‘BEŞİKTAŞ, DOĞRU KARARDI’



Töre, şöyle devam etti:

“Türkiye’de Beşiktaş’a gelmeden önce hem Türkiye’nin önemli kulüplerinden hem de Avrupa’dan teklifler aldım. Kulüp ismi vermem doğru olmaz. Nihayetinde tercihimi Besiktaş’tan yana kullanıp en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş’la yaşadığım şampiyonluk, kariyerimin en unutulmaz anlarından biriydi. Beşiktaş’a transfer olma nedenlerimden biri taraftarıydı. Benim onlarla olan bağım farklıdır. Onları çok sevdim ve onların bana olan sevgisini hâla kalbimde hissediyorum. Verdikleri destekle her şeyin en iyisine layıklar.”

"Benim de keşkelerim var"

“Daha uzun yıllar futbol oynayacak durumdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve çok çalışıyorum. Avrupa’da oynayabilecek durumdayım. Fırsat olursa neden olmasın. Her insanda olduğu gibi benim de keşkelerim vardır tabii. Zamanı geri çeviremiyoruz. Önemli olan o keşkelerden ders almak ve tekrarlamamak.”

"MİLLİ FORMA İÇİN HAZIRIM"



“A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş’le diyaloğum iyidir. Birlikte Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadık. Premier Lig’de West Ham forması giyerken sakatlandığımda beni arayıp moral veren ve Beşiktaş’ın kapılarının bana açık olduğunu söyleyen Şenol hocamdır. Milli Takım’a geri dönme hedefim tabii ki var. Gururla taşıdığım Milli formayı tekrar giymek isterim ve kendimi bunun için hazır hissediyorum.”

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR FORMDA GERİ DÖNDÜM"



“West Ham’a transfer olduktan sonra antrenmanda aldığım bir darbe sonrası sakatlık yaşadım. Ameliyat olmam gerekti ve aylarca sahalardan uzak kaldım. Sonra Beşiktaş’a geri döndüm. Sezon başı hazırlıkları döneminde yine antrenmanda aldığım darbe sonrası sakatlandım ve tekrar ameliyat olmam gerekti. Böylece yaklaşık 1 ,5 yıl sahalardan uzak kaldım. İkinci ameliyat sonrası çok çalıştım ve hiç olmadığım kadar formda geri döndüm ve oynamaya başladım. Ancak anlamadığım olumsuz olaylar yüzünden de yaklaşık bir yıl daha futboldan uzak bırakıldım. Bunun üzerine yapılan yalan haberler (kronik sakat, kariyeri bitti) futbolcunun piyasasını ister istemez aşağıya çekiyor ve benimle ilgilenen kulüplerin kafasında soru işareti oluşturdu.”

"SAKATLIK HABERLERİNE GÜLÜP GEÇİYORUM"



“Hakkımda çıkan sakatlık haberlerine artık gülüp geçiyorum. Bazı haber sayfaları hangi bilgilere dayanarak bu konularda haber yapıyor anlamadım. Bu sezon geçmiş sakatlıklarımla ilgili hiçbir sorunum olmadığını herkese gösterdim. Kronik sakatlık yaşayan futbolcu üst üste nasıl 90 dakika bu kadar maç oynar... Kendimi çok iyi hissediyorum, yani eskisinden daha iyi bir Gökhan’ı izleyeceksiniz. Artık sakatlık konusuna noktayı koyalım bence!”

"BENİ TARAFTARIN ÖNÜNE ATMAK İSTEDİ"



“Beşiktaş’tan gönderilme nedenimi açıkçası ben de anlamadım. Geçen sezon ilk yarı bittikten sonra takımla Antalya kampına katılmayacağımı herkes gibi ben de medyadan öğrendim. Yönetimden kimse gelip benimle bu durum hakkında konuşmadı. O dönemin Başkanı’na (Fikret Orman) hem ben hem de menacerim telefonla ulaşmaya çalışıp sorunun ne olduğunu konuşmak istedik. Başkan bize hiçbir zaman geri dönmedi. Yüz yüze konuşma şansı da bulamadık maalesef.

Sonra kulüpten menacerime alacaklarıma karşılık kendime kulüp aramam söylendi. Ayrıca İstanbul kulüplerine transfer olmam durumunda bonservis istendi. Bunları kabul etmeyince kadro dışı bırakıldım. O dönemin Başkanı röportaj yapıp, ‘Gökhan oynamadan para kazanmak istedi’ dedi. O röportaj iyi niyetle yapılmamıştı, beni taraftarın önüne atmak istedi. Ben de o dönem yapılan iftiralara karşı açıklama yapma gereği duydum ve bugün haklı çıktığımı görüyorum.”

Fanatik