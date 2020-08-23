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Spor

Gökhan Töre'nin durumu netleşiyor!

Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre hakkında açıklamalarda bulundu. Gevrek, 'Gökhan ile pazartesi günü görüşeceğiz' dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 00:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:59
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Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin transferiyle ilgili Beşiktaş ile görüştük. Gökhan Töre halen antrenmanlara çıkmıyor. Gökhan ile pazartesi günü geleceğiyle ilgili oturup konuşacağız." dedi.

'GÖKHAN TÖRE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşünüyor. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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