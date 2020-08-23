Gökhan Töre'nin durumu netleşiyor!

23 Ağustos 2020 Pazar 00:59 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:59

Ajansspor'a konuşan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Gökhan Töre'nin transferiyle ilgili Beşiktaş ile görüştük. Gökhan Töre halen antrenmanlara çıkmıyor. Gökhan ile pazartesi günü geleceğiyle ilgili oturup konuşacağız." dedi.

'GÖKHAN TÖRE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR'



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Gökhan Töre ile ilgili derin bilgim yok. Kampta değil, gitmeyi de düşünüyor. Süreci yönetime bıraktık. Ayrılma noktasına gelince yol haritasını çizeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.