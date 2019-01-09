Gökhan Töre'nin menajerinden transfer açıklaması
Beşiktaş'ta, adı Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki oyuncu Gökhan Töre'nin menajeri konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı Gökhan Töre'nin transferi hakkında çıkan iddialara menajeri Ali Pektaş'tan cevap geldi. İsmi Galatasaray'la da anılan Gökhan Töre'nin durumunu açıklayan Pektaş şunları söyledi:
"Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir."
Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre almıştı.
(Sabah)
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