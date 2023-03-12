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Spor

Gökhan Ünal: 2. golü yememiz bir kırılma anı oldu

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 4-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA12 Mart 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Gökhan Ünal: 2. golü yememiz bir kırılma anı oldu
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Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Bu takımın yeri düşme hattının üstü." dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, 4-0'lık Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. İstemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Ünal, "İstemediğimiz bir sonuç. İlk yarı iyi oynamamıza rağmen bireysel hatadan bir gol yedik. Pozisyon üretmede zaman zaman sıkıntı yaşadık ama iyi pozisyonlar bulmak için gayret gösterdik. İkinci yarıda, 2. golü yememiz bir kırılma anı oldu. Ondan sonra oyundan koptuk. Daha sonraki maçlar için çalışmalarımızı yapacağız. Bu takımı bulunduğu yere taşıyacağız. Bu takımın yeri düşme hattının üstü. Kalan maçları da en etkili çalışmalara devam ederek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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