Gökhan Ünal'a sürpriz

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal; antrenmanda bir sürprizle karşılaştı.

2005-2006 sezonunda Kayserispor formasıyla gol kralı olduğunda giydiği ayakkabıyı gördü. O sezon ayakkabısını hediye ettiği taraftar, bugün Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı ziyaret ederek hem o günleri yad etti hem de o sezon giydiği ayakkabıyı gösterdi. Aradan geçen 20 sezon sonra kendisine 'kral' unvanı kazandıran ayakkabıyı gören Gökhan Ünal, bu sürprize hem çok şaşırdı hem de çok sevindi.

Gökhan Ünal, 2005-2006 futbol sezonunda Kayserispor forması ile 32 gol atmış ve Süper Lig Gol Kralı olmuştu.