9 Aralık 2025 Salı
Spor

Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK karnesi

Erciyes 38 Futbol Kulübü'ndeki görevi sona eren Teknik Direktör Gökhan Ünal 12 maçta 18 puan toplayabildi.

IHA9 Aralık 2025 Salı 10:55 - Güncelleme:
Gökhan Ünal'ın Erciyes 38 FK karnesi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü'ndeki görevi sona eren Teknik Direktör Gökhan Ünal, takımı istediği noktaya taşıyamadı. Özellikle son 4 maçta galibiyet alamayan mavi siyahlı takımda kan değişikliği kararı hakim olurken Gökhan Ünal'ın 12 maçlık karnesi de camiayı mutlu etmedi. Teknik adam Gökhan Ünal nezaretinde 12 lig maçına çıkan Erciyes 38 Futbol kulübü, 18 puan toplayabildi. 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alan mavi siyahlılar, 15 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. Erciyes 38 FK; lig maçlarında Türk Metal 1936 Spor, Ağrı 1970 SK, Suvermez Kapadokya ve Kırıkkale FK maçlarını kazanırken Osmaniyespor, Silifke Belediyespor, Malatya Yeşilyurtspor, 12 Bingölspor, Kırşehirspor ve Mazıdağı Fosfatspor ile berabere kaldı.

Mavi siyahlılar; Karaköprü Belediyespor ve Kilis 1984 A.Ş maçlarını ise kaybetmişti.

