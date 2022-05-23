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Spor

Gökhan Zan Hatayspor'dan ayrıldı

Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, görevden ayrıldığını açıkladı.

DHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
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Hatayspor ile yollarını ayıran yardımcı antrenör Gökhan Zan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili Hatayspor Ailesi, 11 yaşında kapısından girdiğim hayallerimi gerçekleştirmek için, futbolcu olarak alt yapısında yetiştiğim, profesyonel takıma kadar her yaş kategorisinde formasını gururla terlettiğim, futbolculuk kariyerim sonrası doğup büyüdüğüm şehrimin takımı HATAYSPOR'da 2. Lig ve 1. Lig'de farklı kademelerinde görev aldığım ve son iki sezon Süper Lig'de antrenörlük kariyerimde bana kapılarını sonuna kadar aralayan, acısıyla tatlısıyla, üzüntüsüyle başarısıyla yıllarca şerefle hizmet ettiğim bu asil camiaya bugün artık veda vakti. Bu sezon sona eren sözleşmemle birlikte artık farklı kulvarlara, farklı vizyonlara yol alma zamanımın geldiği inancıyla ve de antrenörlük yaşantımda yeni bir sayfa açma planlarıyla tüm sevenlerime Hatayspor ailesine HOŞÇAKALIN diyorum. Bu güzel şehirde çalıştığım süreçte enerjimi, naçizane bilgi ve deneyimlerimi gururla aktardığım Hatayspor'umuzda bugüne kadar bana destek olan, arkamda duran başta onursal başkanımız Lütfü Savaş ve kıymetli TARAFTARLARIMIZA değerli yönetim kurulu üyeleri büyüklerime, iki sezondur bilgi ve deneyimlerini bana aktaran Ömer Erdoğan hocama ve birbirinden değerli teknik ekipteki tüm hocalarıma, futbolcu kardeşlerime, malzemecisinden çimcisine aşçısından sağlık ekibine çaycısından herkese kulüpteki çalışan desteklerini bizden esirgemeyen tüm emekçilerimize teşekkürlerimi iletirken dostluklarını ömür boyu unutmayacağımı belirtmek isterim. HATAYSPOR kalbimde her daim bir SEVDA olarak kalacak. Biliyorum ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Bir gün tekrar KAVUŞMAK UMUDUYLA."

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