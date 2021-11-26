26 Kasım 2021 Cuma 23:11 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 23:11

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da antrenör Gökmen Barış, "Takımımız pozitif yönde futbol oynuyor." şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Antrenörü Gökmen Barış, zor bir deplasman maçına çıktıklarını dile getirdi.

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Barış, oyuncularını sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Barış, şunları kaydetti:

"Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlara da girdik. Takımımız pozitif yönde futbol oynuyor. Geçen hafta özellikle maça kötü başlamamıza rağmen, yenik başlamamıza rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Gol pozisyonu kaçar tabii ki de gönül isterdi bugün buradan galibiyetle ayrılalım. Yakaladık da son dakikalarda bir pozisyonumuz vardı çok net. Beraberlikle sonuçlandı. Çok zor bir deplasman. Beraberlikle, puanla ayrılıyoruz."