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Spor

Göksel Gümüşdağ: 4. hakem maçtan alındı

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.

08 Aralık 2020 Salı 23:51 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:24
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İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Coltescu'nun maçtan alındığını açıkladı.

"4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BAŞAKŞEHİR SAHAYA ÇIKMAYACAK"

"Herkesin önünde 4. hakem "Negro" dedi! Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa sahaya çıkacağız. 4. hakem sahaya çıkarsa Başakşehir sahaya çıkmayacak"

"Biz buna duyarsız kalamayız. 4. hakem maça devam ederse, maça çıkmayacağız. Biz Başakşehir olarak buna kayıtsız kalamayız. 4. hakem devam etmezse maça çıkacağız. Kararı bekliyoruz."

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