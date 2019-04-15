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Göksel Gümüşdağ, Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasına ateş püskürdü

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı 'Kimi şampiyon yapmak istiyorlarsa açık açık söylesinler' ve 'Konya maçının VAR kayıtları elimizde' açıklamalara cevap verdi.

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Göksel Gümüşdağ, şu sözleri kullandı:

Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Beşiktaş maçından puan alamadık ama çok güzel bir maç oldu. İlk yarı çok iyiydi bizim için ama istediğimiz sonucu alamadık. İyi bir maçtı, Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Fenerbahçe'nin ve diğer rakibin maçı hakkında bir yorum yapmak istemeem. Ama malum rakibin bir açıklaması olmuş. Bu açıklamaları hayretle izliyorum. Aynı statta, aynı rakip ile Fenerbahçe ile oynadığımız maçta aynı hakem Ali Palabıyık vardı. Ofsayt nedeniyle golü iptal etmedi. VAR açık değildi o zaman. 2 puanımız gitti. Hiçbir zaman organize falan demedik. Saha içinde ön plana çıkalım diyoruz. Saha dışına çıkarsak etik olmaz, doğru olmaz. Benim tarzım değildir böyle konuşmak ama bugün baktığımızda ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız. Ligin en çok kazanan takımıyız. Bu tür ifadeleri şaşkınlıkla dinliyorum. Özellikle o gün biz yan hakemin görmediği ofsayttan dolayı 2 puan kaybettiğimizi paylaştık ama hiçbir kulübü suçlamadık. Böyle açıklamalar Türk futbolunda yıllardır gördüğümüz şeyler. Biz de orada 2 puan bıraktık, böyle şeyler olabiliyor. VAR'ı getirmek için en çok uğraşanlardan birisiyim. Hala VAR'ın savunucusuyum.

Kulüpteki müşavar arkadaşlara görev verdim. TFF'ye dilekçe verdik. Gerekirse ziyaret ederiz. VAR'ın kayıtları elimizde deniliyor. TFF dışında kimsede VAR'ın kayıtları olamaz. Hukuk dışında elinde bulunuyor demek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunun dedik. Bizim ulaşamadığımız, kimsenin ulaşamadığı belgeler nasıl hukuk dışı temin edilebiliyor bu çok ciddi bir şey.

Konya maçının kayıtları elimde bulunuyor, bildiğim şeyler var diyor. Açıklamak zorunda. Federasyonun içinde eğer bu tür kayıtların kendi personeli tarafından el altı verdiyse suç duyurusunda bulunmak zorunda. Bunun arkasında olmak zorundalar. Biz bu işin peşindeyiz. 6222'ye aykırı olan ifadelerden dolayı da suç duyurusunda bulunacağız. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Sözler çok tehlikeli. Böyle bir şey olmaz. Yarış centilmenlikle sonuna kadar gidecek. Kim şampiyon olursa o alkışlanacak. Şu anda da şampiyon olmaya en yakın taraf Başakşehir'dir.

Rakiplere veya federasyona tehditvari açıklamalar kabul edilemez. Böyle şeyler deniliyorsa açıklamak zorundalar. Açıklamaya davet ediyorum. TFF'nin de görevi kötüye kullanan kişiler varsa iyice araştırması lazım. Bu konu hakkında kamuoyunun derhal aydınlatılması lazım.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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