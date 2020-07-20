20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:02 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:04

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp tarihinin rekor ayrılığı Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var." ifadelerini kullandı.

25 MİLYON EURO



İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder'in peşinde Napoli ile birlikte Everton'ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu.

Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferinden yüzde 20 pay alacak.