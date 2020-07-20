İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8567
  • EURO
    7,8505
  • ALTIN
    400.781
  • BIST100
    119281
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göksel Gümüşdağ: ''Cengiz Ünder, Napoli ile görüşüyor''
Spor

Göksel Gümüşdağ: ''Cengiz Ünder, Napoli ile görüşüyor''

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için, 'Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla' dedi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:02 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:04
ABONE OL

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp tarihinin rekor ayrılığı Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var." ifadelerini kullandı.

25 MİLYON EURO

İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder'in peşinde Napoli ile birlikte Everton'ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu.

Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferinden yüzde 20 pay alacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.