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Spor

Göksel Gümüşdağ: Çok kötü bir hakem performansı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından konuştu ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 00:38 - Güncelleme:
Göksel Gümüşdağ: Çok kötü bir hakem performansı
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe maçının ardından konuştu ve hakem kararlarına tepki gösterdi.

Göksel Gümüşdağ'ın sözleri şu şekilde:

"Çok kötü bir hakem performansı. MHK'nin ve Türk hakemliğin ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz."

"Aralık ayında gereğinin yapılmasını, MHK ile ilgili kararı TFF'nin alması gerektiğini söylemiştim. O günden bu güne Türk hakemliğinin yaşadıklarını izliyoruz. Sadece yerelde değil uluslararası alanda da Türk hakemlerine maç vermez hale geldiler. Eskisine oranla çok çok daha azaldı. Türk hakemliği çok kötü bir süreç yaşıyor."

"Pozisyon pozisyon tartışmak doğru değil. Skora göre konuşmuyorum, Türk hakemliği için içler açısı bir durum. Hakemin rezil, fiyasko, facia kararları diyeyim."

"MHK ile ilgili bu kadar Türkiye'de yaşanan olaylara rağmen TFF'nin, MHK ile ilgili pozisyon almaması da; MHK'nin bu halde olmasının da sorumlusu TFF'dir. Türk hakemliği büyük yara almıştır."

"KALMA İHTİMALİ AZ"

"Bu MHK başkanının burada kalabilme ihtimali az. Sezon boyu bu kadar facia kararlarla yönetilen süreç olunca da bu MHK'nin kalma ihtimalini sıfır görüyorum."

"Fakat, MHK'nin verdiği zarar gittikten sonra da kolay kolay toparlanmaz hale gelecek. Avrupa hedefi olan takımız. En az net iki kırmızı kart verilmedi. Skora etki edecek kararlar. Başakşehir bir yana Fenerbahçe'nin de mutlu olmadığını düşünüyorum. Maçın önüne geçti. Dolayısıyla bu MHK'nin gideceği kesin ama bundan sonra verdiği zarar ne kadar zamanda toparlanır, çok iyi görmüyorum."

TFF İÇİN CEVAP!

"TFF başkanının kalma ihtimali yüzde kaç?"

"Türk hakemliği yeniden yapılanacak dediklerinde inanmadım. Bir sezon bitiyor, Türk hakemliğinin yeniden yapılanmış halini görüyoruz. Bu MHK sezon başından beri ısrarla arkasında duran TFF de olanlardan sorumludur. Diğer kulüplerin değil sadece futbol paydaşlarının çoğu memnuniyetsizlik yaşıyor."

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