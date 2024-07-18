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Spor

Göksel Gümüşdağ: En temel sorun kavgaların bitmesi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi öncesi konuştu. Gümüşdağ, geçen sezon futbolun çok gerildiğine değinerek kavgaların bitmesi gerektiğine işaret etti.

18 Temmuz 2024 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Göksel Gümüşdağ: En temel sorun kavgaların bitmesi
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Rams Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum." dedi.

"EN TEMEL SORUN KAVGALARIN BİTMESİ"

"Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız." diyen Gümüşdağ, "Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, "Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." açıklamasını yaptı.

"BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK"

Göksel Gümüşdağ, "TFF Başkanı olmak gibi şimdilik bir düşüncem yok. Zaman ne gösterir bilemem." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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