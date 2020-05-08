Göksel Gümüşdağ: ''Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor''

08 Mayıs 2020 Cuma 22:20 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 22:20

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası tartışmalar devam ederken Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması geldi.

GEREKENLERİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ



NTV'ye konuşan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamına Süper Lig kulüplerinin uyabileceğini fakat, alt lig ekiplerinin zorlanabileceğini ifade eden Gümüşdağ, 'Kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmemiz gerekiyor. Ben, TFF gibi düşünüyorum.' dedi.

Protokolle uyulursa liglerin tamamlanacağını düşündüğünü belirten tecrübeli futbol adamı, 'Gerekenleri hep birlikte yapacağız. Kendi protokollerimize uyarak çalışmalarımıza başladık. Bunlara uyarsak kazasız belasız bu işi tamamlarız." dedi.