Göksel Gümüşdağ koronavirüs mü oldu? Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması

25 Mart 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:05

Koronavirüs (Csalgını Türk sporunda da etkisini göstermeye başladı. Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in testi pozitif çıkmıştı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Başakşehir Kulübü Başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da önlem amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan ilk testin negatif çıktığı ancak ikinci bir test yapılacağı için hastanede kontrol altında tutulduğu belirtildi.

İşte Medipol Başakşehir Futbol Kulübü twitter hesabından yapılan açıklama:

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

SPORTİF GÖREVLER

İstanbul Başakşehir FK Başkanı 2014- …

Kulüpler Birliği Başkanı 2014-2017

İstanbul Büyükşehir Belediye SK Başkanı 2006-2011