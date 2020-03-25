İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3873
  • EURO
    6,9257
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91340.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göksel Gümüşdağ koronavirüs mü oldu? Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması
Spor

Göksel Gümüşdağ koronavirüs mü oldu? Medipol Başakşehir'den Göksel Gümüşdağ açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Koronavirüs testi yaptırdı. Göksel Gümüşdağ'ın hastanede karantina altında tutulduğu öğrenildi. Başakşehir kulübünden konu ile ilgili açıklama geldi. Göksel Gümüşdağ, sonuç çıkana kadar hastanede kontrol altında tutulacak. Peki Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ koronavirüs mü oldu? İşte detaylar...

25 Mart 2020 Çarşamba  12:05 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:05
ABONE OL

Koronavirüs (Csalgını Türk sporunda da etkisini göstermeye başladı. Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in testi pozitif çıkmıştı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Başakşehir Kulübü Başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da önlem amaçlı koronavirüs testi yaptırdı. Yapılan ilk testin negatif çıktığı ancak ikinci bir test yapılacağı için hastanede kontrol altında tutulduğu belirtildi.

İşte Medipol Başakşehir Futbol Kulübü twitter hesabından yapılan açıklama:

Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

SPORTİF GÖREVLER

İstanbul Başakşehir FK Başkanı 2014- …

Kulüpler Birliği Başkanı 2014-2017

İstanbul Büyükşehir Belediye SK Başkanı 2006-2011

Can Ataklı'dan skandal sözler! EBA TV'deki başörtülü öğretmenden rahatsız oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.