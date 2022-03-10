Göksel Gümüşdağ: MHK'nin kararını desteklemiyoruz

DHA 10 Mart 2022 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 17:43

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "David Elleray'nin raporunu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden böyle bir kararın verilmesinin şekil ve zaman olarak doğru olmadığını Başakşehir Futbol Kulübü olarak ifade ettim" dedi.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakem ile ilgili verdiği kararı desteklemediklerini dile getiren Gümüşdağ, kararın zaman ve şekil olarak doğru olmadığını ifade etti. Federasyona konu ile ilgili birkaç soruları olduğunu ve cevap beklediklerini kaydeden Gümüşdağ, "Türk futbolunun hakemlik müessesesi ile ilgili sorunları geçmişten beri hep var. Bugün de var, gelecekte de olacak. Ama Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapısının dünyadaki örnekleri gibi gerek Premier Lig gerek Bundesliga ve diğer liglerde olduğu gibi sağlam bir yapıya oturtalım. Kişileri değil sistemi tartışalım diye arkadaşlarla hep konuştuk. Bu yapının, özellikle MHK'nin işleyişinin, yapısının değişmesi ve iyileştirilmesi noktasında bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda gerek Kulüpler Birliği Vakfı gerek TFF bir danışman görevlendirdi. Baktığınızda David Elleray, dünya futbolunun kurallarını uygulayan, görüş alınan bir kişi. Dolayısıyla bu beyefendinin raporunu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden böyle bir kararın verilmesinin şekil ve zaman olarak doğru olmadığını Başakşehir Futbol Kulübü olarak ifade ettim. Bugün de aynı kararımı içeride yineledim. Dolayısıyla bu kararın zaman, şekil ve süreç olarak doğru olmadığını bir kez daha söyleyebilirim. Çünkü bu rapor çıkmadan 2 aydır MHK'de görev yapan heyetin başkanının veya başkan yardımcısının bu kararı baştan sona irdelemesi de mümkün değil. Kişiler, isimler değil geçen sene yaş haddinden dolayı hakemliğe devam etmesini istediğimiz bir hakem için bir talimat değişikliği yapıyoruz ve teşekkür ediyoruz. O hakemler içerisinde farklı farklı isimlerin farkı farklı arkadaşların performansı mı düşüktü, bunların sebebi neydi? Bunların açıklaması yapılmadan kararın verilmesinin doğru olmadığını söylüyorum. Yoksa zaman zaman MHK ve hakemlerle sorunlarımız oldu, bunları dile getirmekten hiç kaçınmadık. Bugün gönderilecek isimler gittiğinde içerideki isimlerden de kamuoyunun performans olarak düşük bulduğu kabul ettiği hakemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu da bir soru işareti. Bunları yanlış bulduğumu Başakşehir Futbol Kulübü başkanı olarak ifade ettim. Sorularımız var ve bu sorularımızın cevaplarını bekliyoruz. İsimler değil sistemi tartışıyoruz. Kulüplerde de farklı görüşler var. Görüş ayrılıkları da var. Bu çok normal ama hepimizin temennisi Türk futbolu için doğru bir sistem ve planlama. Bu planlamanın raporu gelmeden hepimizin güvendiği, mutabık olduğu bir dünya ismi var. David Elleray'nin raporu gelmeden bu kararın açıklanması bence zaman, süreç ve şekil olarak yanlış olmuştur. Bu kararımın arkasındayım" dedi.

"KALAN HAKEMLER İÇİNDE DE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ OLANLAR VAR"

Göksel Gümüşdağ sözlerini söyle noktaladı:

"Bu hakemler gitti bundan sonra maçlar dört dörtlük mü olacak, onu mu çıkartalım? Onu da çıkartamıyoruz. Çünkü kalanlar içinde de performans düşüklüğü olanlar var. Bu hangi kritere göre yapıldı bunu da bilmiyoruz. Bunlar açıklanmadan bu kararın alınmasını yanlış buluyorum."