Göksel Gümüşdağ resmen açıkladı! 'Yollarımızı ayırdık'

Medipol Başakşehir teknik direktör Okan Buruk için imza töreni düzenledi. Törene katılan başkan Göksel Gümüşdağ, gelecek sezon da zirveye yarışında olacaklarını belirtirken, kadroda düşünmedikleri isimleri açıkladı.

"Başakşehir her sene zirveye oynuyor ve Okan Buruk hocamızın da işi kolay değil ancak kendisine inanıyoruz, güveniyoruz ve hasret olduğumuz şampiyonluğa bizi ulaştırmasını temenni ediyoruz. Takımın tamamının gideceği yönünde haberler var, bu haberlerin %90'ı yalan. Başakşehir 5 yıldır kazandığı başarısını daha da yukarıya çekecek. Sözleşmemiz biten dışında medyada yer alan hiçbir futbolcumuzu başka bir takıma vermeyi düşünmüyoruz. Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic'in sözleşmesi bitti. Devam etme gibi düşüncemiz yok."