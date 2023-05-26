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Spor

Göksel Gümüşdağ: TFF başkanlığı gündemimde yok

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2023 Cuma 00:49 - Güncelleme:
Göksel Gümüşdağ: TFF başkanlığı gündemimde yok
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Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Oyuncularımız çok büyük efor gösterdi. Final oynandığı zaman 54 maç oynamış olacağız sanıyorum. Türkiye de bizim kadar maç oynayan bir takımın olmadığını sanıyorum. Kaptanımız Mahmut Tekdemir'in çok ciddi bir sakatlığı var, ameliyat olması gerekiyor. Doktor bir maç bile oynamamalı dedi ama yarı finalde oynamak istediğini söyledi ve oynadı." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyen Gümüşdağ, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Daha önce 2 final oynadık. Finalin nerede oynanacağı maçtan 2 saat önce açıklanmış. Önceden kulüplerle istişare ederlerdi böyle bir durumda. Hayırlısı olsun." diye konuştu.

TFF başkanlığıyla ilgili ise, "TFF başkanlığı gibi durum şu an gündemimizde değil. TFF'nin şu an bir başkanı var, maçlarımız oynansın o duruma sonra bakarız." açıklamasını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ ADİL Mİ?"

Ligden çekilen takımlar ile ilgili Beşiktaş'ın başvurusuna şu ifadelerini kullandı; "İki kararın da çok adil olduğunu düşünmüyorum. Daha önce böyle alınmış emsal bir karar yok. Beşiktaş'ın talebi doğrultusunda bir karar alınsaydı da çok adil olur muydu bilemiyorum."

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