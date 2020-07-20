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Spor

Göksel Gümüşdağ: ''Türk futbolunda bir devrim''

Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, 'Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı' dedi.

DHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:59 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:59
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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı" dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Gümüşdağ, “2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir Kulübü'nü kurduk. 6'ncı yılımızda Başakşehir, Türkiye'nin 6'ncı şampiyonu oldu. Tabii bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. 4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluk vardı. Hiç yılmadık hep mücadele ettik ve inancımızı hiç yitirmedik. Bu takım imkansızı başardı. Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı uğurlu olsun. Kupayı ise sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Sağlık çalışanları da bu yılın şampiyonudur” ifadelerini kullandı.

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