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Spor

Göksel Gümüşdağ: Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet

Medipol Başakşehir'de başkan Göskel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 23:07 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 23:07
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Manchester United karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

Göksel Gümüşdağ maç sonu açıklamasında; "Başakşehir tarihinde böyle bir galibiyet yok. Hep zor takımları seçiyoruz. Paris, Manchester United, Leipzig. Zor bir kuraya rağmen Paris maçı da müthiş mücadeleydi. Bugün Başakşehir'e yakışan bir performanstı. Adeta bir milli maç edasındaydı. O heyecanı o mutluluğu onlar da yaşıyor. Ülke puanına vereceği katkı çok önemli. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu. İnşallah devamını getiririz." dedi.

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