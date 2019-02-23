Göksel Gümüşdağ ve Ali Ay'dan erteleme açıklaması

Lider Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada ertelenirken iki kulübün başkanlarından açıklama geldi. İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Zemindeki kar değil, görüş mesafesi nedeniyle kaleciler ve hakem göremediği için ertelendi. Yarın hakem ve federasyon karar verecek. Yarın inşallah aynı saatte oynayacağız" ifadesini kullandı. Timsah'ın başkanı Ali Ay da "Maalesef görüntüyü engellediği için görüş mesafesi, hakemin kararlarında hata olabileceği için hocam böyle uygun gördü. Ama yarın akşam daha fazla yağış olacağı söyleniyor, bakacağız" dedi.