Göksel Gümüşdağ ve Ali Ay'dan erteleme açıklaması
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Bursapor Başkanı Ali Ay, ertelenen maçın ardından birlikte açıklama yaptı. İki başkan da hakem Halis Özkahya'nın görüş mesafesinin azalması nedeniyle bu kararı verdiği açıkladı.
Lider Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle 5. dakikada ertelenirken iki kulübün başkanlarından açıklama geldi. İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada "Zemindeki kar değil, görüş mesafesi nedeniyle kaleciler ve hakem göremediği için ertelendi. Yarın hakem ve federasyon karar verecek. Yarın inşallah aynı saatte oynayacağız" ifadesini kullandı. Timsah'ın başkanı Ali Ay da "Maalesef görüntüyü engellediği için görüş mesafesi, hakemin kararlarında hata olabileceği için hocam böyle uygun gördü. Ama yarın akşam daha fazla yağış olacağı söyleniyor, bakacağız" dedi.
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