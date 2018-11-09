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Göksel Gümüşdağ'dan Abdullah Avcı-Fenerbahçe flörtüne dair açıklama geldi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı'yla prensip anlaşmasına vardığı iddiaları üzerine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun yerine yeni teknik direktör aranırken dün Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti.

Bu iddiayla ilgili TRTSPOR'a açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa...'

"Hedefimiz belli. Biz 5 yıldır aynı hedefe odaklanıyoruz. Amacımız şampiyon olmak. Avcı ile 12 yıldır beraberiz. Bizle istişare etmeden hocamız bir başka kulüple görüşmez. Bizim bilgimiz olmadan Abdullah Avcı ile görüşülüyorsa da bu konuda bir bilgimiz yok şu an için." dedi.

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