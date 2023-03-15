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Spor

Göksel Gümüşdağ'dan Gent maçı açıklaması: ''Milli maç havasında olalım''

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gent maçı öncesi Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a konuştu.

15 Mart 2023 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Göksel Gümüşdağ'dan Gent maçı açıklaması: ''Milli maç havasında olalım''
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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu lacivertli takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda bu akşam Belçika'nın Gent takımıyla oynayacağı rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo'da yayınlanan "Mehmey Ayan ile Ayan Beyan" programına konuşan Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ÜLKE PUANI KATKISI

"Gent maçını alıp tur atlarsak son 5 yılda ülkemize en çok puan kazandıran takımı olacağız."

"MİLLİ MAÇ HAVASINDA OLALIM"

"Bugün Başakşehirliyiz. Yarın Fenerbahçeli ve Sivassporluyuz. Milli maç havasında olalım. İnşallah bugün biz, yarın ise diğer kulüplerimiz tur atlar."

"HİÇ ÇEYREK FİNALİMİZ YOK"

"Geçmişte belli başarılar elde ettik ama hiç çeyrek finalimiz yok. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Asırlık çınarların yanında Avrupa'da kazandırdığımız puanlar çok değerli."

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