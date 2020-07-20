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Spor

Göksel Gümüşdağ'dan, İrfan Can açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ katıldığı canlı yayında İrfan Can Kahveci'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 'Avrupa'ya gitmek isteyen bir oyuncunun asla önünü kapatmam' diye konuştu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:14 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 23:14
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25 yaşındaki futbolcu daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'da oynamak istediğini açıklamıştı.

İrfan Can Kahveci ile daha önce bu konuyu konuştuğunu vurgulayan Gümüşdağ TRT'de katıldığı yayında şu cevabı verdi, "Avrupa'ya gitmek isteyen bir oyuncunun asla önünü kapatmam" dedi.

"İRFAN CAN'I FARKLI KULÜPLER İZLİYOR"

"İrfan Can Kahveci Türkiye'nin gurur duyacağı bir yetenek. Milli takımda en fazla süre alan isimler bizim futbolcularımız. Avrupa'ya gitmek isteyen bir oyuncunun asla önünü kapatmam. İrfan Can'ı farklı kulüpler izliyor, teklif geldiğinde değerlendirir ve paylaşırız. Şampiyon takımda şu an, 'Yurt dışından teklif geldiğinde değerlendirebilirim' dedi bana da sezon başında. Gelince, her türlü yardımı gösteririz. Şu anda resmi bir teklif yok."

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