Göksel Gümüşdağ'dan İrfan Can Kahveci açıklaması! Fenerbahçe ile...

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 19:52 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 19:52

Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"

Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.