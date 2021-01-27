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Spor

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan İrfan Can açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, transferde adı büyük kulüplerle anılan İrfan Can Kahveci hakkında da konuştu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:53
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TFF Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'u tebrik eden Gümüşdağ, "Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Hakeme falan girmiyorum, kartlar ağırdı diye uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz." dedi.

Takımdaki eksiklerinin fazla olduğunu dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Eksiklerimiz oldukça fazlaydı. Edin Visca, İrfan Can, Rafael, Chadli, Berkay, sol bekte Boli... 8-9 oyuncumuz sakattı. Sahadaki oyuncular da ellerinden geleni yaptılar. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜK, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İrfan Can Kahveci'nin transferi için konuşan Başakşehir Başkanı, "İrfan'a yurt dışından da teklif var, Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim bey ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Biz beklentimizi söyledik, onlar da tekliflerini söyledik. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. 

Onlara da randevu verdik, görüşme yapacağız. 1 Şubat'a kadar konuşacağız, önümüzdeki günlerde paylaşırız. Ben burada hiç rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tekliflerde işin parasal kısmı ve oyuncu takası teklifi var. Takas olabilir de olmayabilir de. Porto'dan teklif yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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