Göksel Gümüşdağ'dan Onur Bulut açıklaması!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından transfer açıklaması yaptı.

Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Galibiyetin küçüğü-büyüğü olmaz. Toplamda 10 tane gol attık. Başakşehir, tarihinin en küçük baykuşu Hamza, güzel bir gol attı. Onun mutluluğu ayrı. Önemli bir galibiyet oldu. Bu takım, Belarus'u eledi. Futbolda bunlar var. İnanılmaz kaçırdık, belki Türkiye rekoru kırabilirdik. Herkesi kutluyorum. Şimdi artık hemen dönüşümüzden sonraki bir sonraki tura hazırlanacağız. İnşallah onu da geçeriz. Play-off'a kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'u tebrik eden Gümüşdağ, "Her röportajda söylüyoruz, Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var. Başakşehir, önemli başarılara imza atıyor, ülke puanına büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu skorlar önemli. Bugün, bereketli bir gün oldu. Olimpiyat'daki sporcularımız bugün muhteşem. Trabzonspor turu geçti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Bu maçlar, milli maçlar kadar heyecanlı maçlar. Bu galibiyeti aldık, sevindik. Tüm oyuncuları kutluyorum. İnşallah devamını getiririz." ifadelerini kullandı.

ONUR BULUT TRANSFERİ

Beşiktaş'tan istedikleri Onur Bulut için de konuşan Göksel Gümüşdağ, "Beşiktaş'la görüşüyoruz. Zannediyorum yakın zamanda Beşiktaş da onay verirse neticeye varacağımıza inanıyorum. Hocamızın eski oyuncusu. Oyuncu da gelmek istiyor. Beşiktaş'la anlaşırsak, inşallah neticeye varacağız." açıklamasını yaptı.

Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Hocanın raporuna göre en az 2-3 noktaya göre oyuncu alacağız. Takipteyiz. İnşallah onlara da sezonun ilk haftalarına kadar istediğimiz oyuncuları takıma dahil etmek istiyoruz. Kendimize göre bütçemiz var. Ona göre gitmeye çalışıyoruz. Ama istediğimiz, Başakşehir'e yakışan oyunculara almak en büyük hedefimiz. İnşallah Başakşehir'i güçlendireceğiz. Hocamızdan da oyuncularımızdan da memnunuz. İnşallah böyle devam eder." dedi.