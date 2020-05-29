Göksel Gümüşdağ'dan 'Süper Lig şifresiz yayınlanacak mı' sorusuna yanıt geldi

29 Mayıs 2020 Cuma 00:45 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:46

8 haftalık süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için doğru bir program olduğunu söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Çok güzel önlemler alındı. Bütün kulüpler üzerine düşeni yaparsa ligi sağlıklı bir şekilde bitirebiliriz. Her sektörde kontrollü bir yaşam hareketi başladı. Bütün kulüpler bu konuda anlaşmıştık, TFF de böyle bir karar aldı.

Futbolcular, futbolu özledi. Antrenmanlara başladık. En iyi şekilde hazırlanmalarını diliyoruz. Futbolun iyileştirici bir gücünün olduğunu düşünüyorum. Alınan kararlardaki sorumluluğun altına girip gerekli önlemleri almalıyız" dedi.

"YAYINCI KURULUŞ İÇİN ENTERESAN BİR GELİŞME OLABİLİR"

Koronavirüsün futbola zarar verdiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Herkes hasar tespiti yapıyor. İyileştirmek için bir süreç yaşayacağız. Öncelikle ligi sağlıklı bir şekilde bitirip sonra mali durumu düzeltmek için bakmalıyız. Bundesliga'da bir maçı televizyondan 30 milyon kişi izleyebiliyor, o yüzden yayıncı kuruluş için enteresan bir gelişme olabilir. Bu şekilde bir yerlerde artı çıkarmalıyız" sözlerini kullandı.

Gümüşdağ son olarak Başakşehirli hiçbir futbolcuya resmi teklif gelmediğini söyledi.