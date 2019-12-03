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Göksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ TFF başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş ile turuncu-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri Mesut Altan ve Mustafa Saral ile üst yönetici (CEO) Mustafa Eröğüt katıldı.

Ziyarette Başkan Nihat Özdemir tarafından Göksel Gümüşdağ ve beraberindekilere A Milli Takım forması hediye edildi.

Göksel Gümüşdağ da Nihat Özdemir'e A Milli Takım oyuncuları Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Berkay Özcan tarafından imzalanan Medipol Başakşehir formasını takdim etti.

(AA)

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