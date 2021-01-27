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Spor

Göktuğ Bakırbaş Erzurumspor'da

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'nin 24 yaşındaki kalecisi Göktuğ Bakırbaş'ı transfer etti.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:38
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Göktuğ Bakırbaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.

Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

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