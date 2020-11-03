Göktuğ Kaan Ünüvar'dan Eskişehirspor'a 5 yıllık imza

IHA 03 Kasım 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:38

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.