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Spor

Göktuğ Kaan Ünüvar'dan Eskişehirspor'a 5 yıllık imza

Eskişehirspor altyapısından yetişen 2002 doğumlu futbolcu Göktuğ Kaan Ünüvar, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 16:38 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:38
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Göktuğ Kaan Ünüver ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sportif Direktörümüz ile bir araya gelen Göktuğ Kaan, imzaladığı 5 senelik sözleşme ile profesyonelliğe adım attı. Forvet mevkiinde oynayan oyuncumuza A takımımızla birlikte sağlıklı, başarılı ve bol gollü sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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