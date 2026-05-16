Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi bir kez daha gerisinde bırakarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, dronelarla kutlama yaptı.

Rams Park'ın üzerinde yapılan drone gösterisinde ilk olarak Alman yıldız Leroy Sane görüntülendi. Daha sonrasında ise Mauro Icardi'nin kendisiyle özdeşleşmiş şarkısıyla birlikte gol sevinci gösterildi. Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonraki sevinci de gösteride yer aldı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır'ın kurtarış yaptığı anlar da drone ile yansıtıldı.

GELENEK HALİNE GELDİ

Bu sezon kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Victor Osimhen'in görüntüleri de drone şovda dikkat çekti. Galatatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira da görüntüleri de drone ile yansıtıldı.

'Dominasyon, her sene sensin şampiyon' yazısıyla taraftarlar coştu. Sarı-Kırmızılılar, geçen yıl yapılan şampiyonluk kutlamalarında da drone şova yer vermişti. Çok beğenilen görsel şölen, bu sezonki zaferde de gerçekleştirildi ve sosyal medyada gündem oldu. Avrupa basını, "Galatasaray, büyük bir şovla zaferini kutladı" ifadelerini kullandı.