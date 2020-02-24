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Spor

Gol 90+1'de geldi

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Rizespor deplasmanında 3 puanı 90+1. dakikada Skrtel ile aldı ve maç fazlasıyla lider oldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi22:02 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:02

Süper Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 90+1. dakikada bulduğu golün ardından 2-1 kazandı.

Başakşehir 43. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı golle öne geçerken, Rizespor'un beraberlik golü 60. dakikada Caiçara'nın geri pasındaki büyük hatası sonrasında Aminu Umar'ın yaptığı vuruşla geldi. Deplasman ekibinde 90+1. dakikada sahneye çıkan Skrtel, takımına kritik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste kaybettiği 2 maçın ardından puan alan Rizespor ise 25 puana yükseldi.

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacakken, Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

(46) Başakşehir

(45) Trabzonspor (1 maçı eksik)

(45) Galatasaray

(45) Sivasspor

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe

(37) Beşiktaş

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