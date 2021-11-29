Star.com.tr 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:33

Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanan Leicester City - Watford maçında karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan müsabakadan Çağlar'ın takımı Leicester 4-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri 16. dakikada James Maddison, 34 ve 42. dakikalarda Jamie Vardy ve 68. dakikada Ademola Lookman attı. 30. dakikada Joshua King (penaltıdan) ve 61. dakikada Dennis'in kaydettiği goller ise Watford'a yetmedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 90 DAKİKA, OZAN TUFAN 45 DAKİKA

Leicester City'de ilk 11'de maça başlayan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Watford'da ise Ozan Tufan 46. dakikada Tom Cleverley'nin yerine oyuna dahil oldu.

İki Türk futbolcuyu karşı karşıya getiren maçta, Çağlar'ın performansı İngiliz basını tarafından beğenilirken, Ozan ise vasatı aşamadı.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DE BUNU GÖRMEK HARİKA"

Çağlar Söyüncü'ye 10 üzerinden 7 puan verilirken, Milli stoper için "Savunmada sert ve soğukkanlı olan, kafa toplarını kazanan Türk'ten kendinden emin bir görüntü. Son haftalarda oyunundaki hataları gerçekten azalttı, bunu görmek harika." yorumu yapıldı.

"OZAN TUFAN YENİ BİR ŞEY SAĞLAMADI"

Yedek başladığı maça ikinci yarıda giren Ozan Tufan'a ise 10 üzerinden 5 puan verildi. Performansı yeterli bulunmayan Ozan için "Oyuna girdikten sonra yeni bir şey sağlamadı" ifadeleri kullanıldı.

ÇAĞLAR 21 MAÇ, OZAN 6 MAÇ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 21 resmi maça çıkarken 1 de gol attı. Ozan Tufan ise Watford'da 6 resmi maçta şans bulabildi.