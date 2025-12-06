İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gol düellosunda kazanan Amed Sportif Faaliyetler
Spor

Gol düellosunda kazanan Amed Sportif Faaliyetler

Amed Sportif Faaliyetler, gol düellosuna sahne olan maçta Ümraniyespor'u 4-3 mağlup ederek deplasmandan üç puanla döndü.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Amed Sportif Faaliyetler
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 4-3 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), Diagne

Goller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.