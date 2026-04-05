  • Gol düellosunda kazanan Bayer Leverkusen
Gol düellosunda kazanan Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 28. haftasında evinde Wolfsburg'u 6-3 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.

IHA5 Nisan 2026 Pazar 00:38
Bundesliga'da 9 kez ağların havalandığı maçta Bayer Leverkusen evinde Wolfsburg'u 6-3 mağlup etti.

Almanya Bundesliga 28. haftasında BayArena'da oynanan müsabakada Bayer Leverkusen ile Wolfsburg karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 3-2 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise 4 kez ağları havalandıran Leverkusen, gol düellosundan 6-3'lük skorla galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen'in gollerini Alejandro Grimaldo (2), Patrick Schick, Edmond Tapsoba, Ibrahim Maza ve Malik Tillman kaydederken, Wolfsburg'un golleri ise Jonas Wind, Joakim Maehle ve Christian Eriksen'den geldi.

Puanını 49'a yükselten Bayer Leverkusen 6. sıradaki yerini korurken, Wolfsburg ise 21 puanla düşme hattında bulunan 17. sırada kaldı.

