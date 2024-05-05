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Spor

Gol düellosunda kazanan Bochum!

Bochum, Bundesliga'nın 32. haftasında Union Berlin'e konuk oldu. Gol düellosuna sahne olan maçı deplasman ekibi 4-3'lük skorla kazandı.

5 Mayıs 2024 Pazar 19:05 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan Bochum!
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Bundesliga 32. hafta ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik maçta Union Berlin ile Bochum karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip Bochum 4-3 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bochum, 16 ve 31. dakikada Maximilian Vittek ve 37. dakikada Keven Schlotterbeck'in golleriyle 3-0 öne geçti.

Union Berlin, ikinci yarıda 59. dakikada Yorbe Vertessen ve 62. dakikada Chris Bedia'nın golleriyle skoru 3-2 yaptı ve farkı bire indirdi.

Bu gole cevap Bochum'dan gecikmedi. Karşılaşmanın 70. dakikasında sahne alan Philipp Hoffman, takımını 4-2 öne geçirdi.

Maçın son golü ev sahibi ekipten geldi. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde golünü atan Benedict Hollerbach, farkı bire indirse de bu gol takımına puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte ligin bitimine iki hafta kala puanını 33 yapan Bochum, küme hattından 5 puan yukarıya çıkarak ligde büyük bir avantaj elde etti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Nenad Bjelica yönetimindeki Union Berlin ise 30 puanda kalarak küme düşme hattının bir sıra üstünde kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Union Berlin, ligde kalma mücadelesi veren Köln deplasmanına gidecek. Bochum, evinde şampiyon Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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