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Spor

Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Adana Demirspor Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

9 Mart 2024 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekibin gollerini 9 ve 45. dakikalarda penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87. dakikada Mario Balotelli'den geldi.

Bu sonuçla birlilkte Konyaspor, puanını 32'ye yükseltti. 10 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Karagümrük galibiyetiyle son veren Adana Demirspor ise 36 puana ulaştı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.

Gelecek hafta Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Adana Demirspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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